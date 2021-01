Nasce il circolo di Fratelli d’Italia di Turbigo. Suo presidente è stato nominato Andrea Azzolin: “Presidiamo i nostri valori e le nostre idee”

Nasce il circolo di Fratelli d’Italia di Turbigo. Suo presidente è stato nominato Andrea Azzolin. Queste le sue parole: “L’ufficializzazione del circolo è un traguardo molto importante. Serve a ribadire con forza che noi ci siamo, qui ed ora, a presidiare con convinzione i nostri valori e le nostre idee, lavorando per mettere in campo proposte concrete per il nostro territorio”.

Azzolin: “Esorto i giovani e chiunque voglia conoscerci a contattarci”

Il neo presidente del circolo ha sottolineato che nonostante il periodo difficile, FdI non rinuncerà ad essere un punto di riferimento sempre disponibile all’ascolto dei cittadini: “Esorto i giovani e chiunque abbia intenzione di conoscere il nostro movimento a contattarci anche in vista delle imminenti elezioni comunali del 2021”, ha aggiunto Azzolin.

Mantovani: “Ottimo segnale per il territorio”

Parole di soddisfazione e incoraggiamento sono arrivate dall’onorevole Lucrezia Mantovani: “Un ottimo segnale la nascita del circolo e la presenza di giovani. Da qui vogliamo proseguire e rafforzare il progetto di FdI nel territorio, per migliorare e sviluppare le nostre comunità”.