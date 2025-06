La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la prima Programmazione Economico-Finanziaria 2025 per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree contaminate nei comuni di Turbigo e Taino (VA), cui sono destinati 1.088.513 euro. La delibera è stata presentata dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Più di un milione di euro per bonificare anche le aree contaminate di Turbigo

"Con uno stanziamento di oltre un milione di euro - ha sottolineato Maione - dimostriamo la volontà di agire in maniera risoluta e tempestiva per ripristinare le aree coinvolte. Questi finanziamenti sono destinati ai Comuni che porteranno avanti la realizzazione degli interventi di bonifica.”

Lo stanziamento riguarda due interventi prioritari:

- Comune di Taino (VA): 122.000 euro che saranno impiegati per il proseguimento e completamento della caratterizzazione ambientale del sito 'Ex Montedison - Ex Polveriera', situata in via al Campaccio, 10, e l'elaborazione dell'analisi di rischio del sito.

- Comune di Turbigo (MI): un investimento di 966.513 euro è previsto per il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale nell'area in località 'Prati della Folla'. Quest'area in passato è stata interessata da depositi di fanghi contaminati provenienti da un impianto di depurazione che adesso dovranno essere smaltiti.

Pericoli concreti per l'ambiente