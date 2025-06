Uomo annegato nelle acque del Ticino: intervento di Carabinieri, personale del 118 e Vigili del Fuoco a Turbigo. Riportato a riva, è stato invano il tentativo di massaggio cardiaco.

Annegato nel fiume

I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno hanno partecipato poco dopo le 15 di sabato 14 giugno alle operazioni di recupero del corpo privo di vita di un uomo annegato nelle acque del Ticino in zona via Tre Salti, a Turbigo. Secondo alcune testimonianze, dei passanti lo avrebbero visto barcollare e poi cadere in un punto dove il fiume si interseca tra le province di Piemonte e Lombardia.

Vani i tentativi di soccorso

Il malcapitato, dalle prime testimonianze una persona di circa 30 anni, avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda del fiume, ma senza successo. Un uomo, grazie alla corrente favorevole, dopo averlo riportato a riva avrebbe tentato un massaggio cardiaco ma senza successo. Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI