Matteo Modica ha presentato i componenti della sua lista

ELEZIONI CANEGRATE

L'attuale vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport ha svelato i nomi di quanti formano il gruppo che lo sostiene per il voto del 12 giugno 2022

Matteo Modica ha svelato il nome dei componenti della sua lista civica Canegrate Insieme che correrà alle elezioni comunali.

Matteo Modica, ecco la sua lista

Sono stati presentati ieri sera, venerdì 6 maggio 2021, in sala consiliare, i componenti della lista Canegrate Insieme del candidato sindaco Matteo Modica, attuale vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport. Ecco chi fa parte della squadra di Modica: Stefano Sapone (ex assessore, non candidato in liste da 10 anni, poi ragazzi alla loro prima candidatura ossia Ilaria Sormani, Tommaso Pansardi, Veronica Massara, Stefano Buratti, Giorgia Testa, Simone Zanichelli, Federica Marcucci, Maurizio Tomio e Isotta Ventura, poi altri 6 che sono assessori e/o consiglieri comunali di maggioranza uscenti quali Edoardo Zambon (assessore all'Istruzione), Anna Garegnani, Marco Fratto, Sara Lurago (con delega alla Pace e Cooperazione), Davide Spirito (assessore ai Lavori pubblici) e Franca Meraviglia (assessore alle Politiche sociali).

Lo sfidante

Il 12 giugno i canegratesi saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale: sfidante di Modica sarà Matteo Matteucci della lista civica Canegrate nel cuore che ha il sostegno di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.