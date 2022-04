Il centrodestra sosterrà Matteo Matteucci e la sua lista "Canegrate nel cuore"

L'annuncio

Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia di Canegrate andranno compatti alle prossime elezioni amministrative.

Presentazione ufficiale per il centrodestra di Canegrate che oggi, 9 aprile 2022, ha annunciato il sostegno al candidato sindaco Matteo Matteucci e alla sua lista "Canegrate nel cuore".

Il sostegno ufficiale da parte del centrodestra

Presentazione ufficiale per il gruppo di centrodestra di Canegrate che ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Matteo Matteucci. I rappresentanti di Forza Italia, Cesare Padula, Lega con Christian Fornara e Fratelli d'Italia con Francesco Capriglione, hanno fatto sapere di aver risolto i problemi di 5 anni fa, e sono così uniti come centro destra a sostegno di Matteucci. In caso di vittoria alle prossime elezioni di giugno, il gruppo di centrodestra ha promesso di portare diversi cambiamenti positivi a Canegrate. Infine l'annuncio dell'ingresso delle loro liste in quella del candidato, "Canegrate nel cuore".

La sfida alla maggioranza

Il gruppo di centrodestra sfiderà Matteo Modica, attuale vicesindaco con la lista "Canegrate insieme" che tenterà di vincere nuovamente con la figura d'esperienza del vicesindaco.