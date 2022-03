Canegrate

L'attuale vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport correrà alle elezioni comunali di questa primavera

Matteo Modica candidato sindaco della lista Canegrate Insieme per le elezioni comunali di questa primavera.

Matteo Modica corre per la carica di sindaco

Ha 32 anni e negli ultimi cinque è stato vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport: lui è Matteo Modica che ora correrà come candidato sindaco della lista Canegrate insieme, espressione della maggioranza uscente (guidata da due mandati dal primo cittadino Roberto Colombo che non è quindi ricandidabile). In questi anni Modica era già stato indicato come possibile successore di Colombo: ha ricoperto infatti assessorati importanti dando prova di maturità amministrativa e ha guidato il Comune a marzo-aprile 2020 quando Colombo era ricoverato in ospedale a causa del Covid. Sul fronte degli avversari correranno compatti Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia che non hanno però ancora annunciato il loro candidato.

La presentazione

Modica si è presentato ufficialmente la mattina di oggi, sabato 26 marzo 2022, alle 11, al Relax Time di via Tagliamento. "Ci ispiriamo a valori importanti quali il dialogo, il confronto, la legalità e l'antifascismo - ha affermato Modica nel suo discorso di presentazione - Puntiamo al lavoro per il bene comune, l'essere squadra è il segreto della comunità. La base della nostra politica sarà l'ascolto: distribuiremo un questionario, che sarà in forma anonima, col quale i cittadini potranno segnalare criticità e avanzare proposte, un questionario che avrà anche una sezione per i bambini ". E ancora: "Punteremo su sostenibilità e sociale, il Comune dovrà fare rete con associazioni, imprenditori, cittadini e Comuni vicini".

"Matteo ha già dato modo di essere competente, di essere capace di rivestire il ruolo da sindaco - ha affermato il primo cittadino Colombo - Ha 32 anni, da 10 è in Consiglio comunale, è stato delegato e assessore e ha gestito benissimo il Comune quando ero in ospedale col Covid. E' la persona giusta".