Matteo Matteucci ha presentato i componenti della sua lista

ELEZIONI CANEGRATE

La lista civica Canegrate nel cuore ha il sostegno del centrodestra compatto

Matteo Matteucci, ecco i componenti della sua lista Canegrate nel cuore.

Matteo Matteucci, la lista

Anche Matteo Matteucci ha presentato i componenti della lista civica Canegrate nel cuore che lo sostiene in vista delle elezioni comunali di giugno. La lista, come noto, ha incassato il sostegno del centrodestra compatto ossia Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio 2022, in sala consiliare, Matteucci (medico cardiologo, ex consigliere comunale di minoranza e attuale presidente dell'associazione Il sorriso, ha svelato i nomi dei componenti della sua lista: Annalisa Sormani (consigliere di minoranza uscente di Cambiamo Canegrate), Gianni Casero, Alessandra Nicora, Christian Fornara (esponente della Lega e consigliere comunale uscente di Cambiamo Canegrate), Rossella Morelli (ex candidata nella loro lista in passato), Carla Pagani, Francesco Capriglione (esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale uscente di Cambiamo Canegrate), Patrizia De Longis, Giovanni Ingrassia, Rossella Orecchione, Gabriele Falcomer (era candidato sindaco 20 anni fa ed ex consigliere comunale), Deborah Russo (consigliere di minoranza uscente di Forza Italia), Massimo Colombo, Anna Griffini, Marco Loddo (ex candidato nella loro lista in passato) e Maria Angela Buttiglieri (doveva essere ei, inizialmente, il candidato sindaco di Fratelli d'Italia che poi hanno fatto un passo indietro per essere uniti con Matteucci.

L'avversario

Sfidante di Matteucci sarà Matteo Modica, attuale vicesindaco e assessore al Bilancio e allo Sport che è il candidato della lista civica Canegrate Insieme.