Magenta, altri 100mila euro regionali per lo stadio comunale

Magenta, altri 100mila euro regionali per lo stadio. E’ davvero una pioggia di euro quella che arriva sulla città della battaglia. Su proposta del consigliere regionale Giacomo Cosentino (Gruppo Lombardia Ideale – Fontana Presidente) è stato approvato un ordine del giorno che permette di stanziare 100mila euro per riqualificare lo satdio magentino.

CON DEL GOBBO ECCO I SOLDI PER LA CICLABILE MAGENTA-CORBETTA

FORZA ITALIA FA OTTENERE SOLDI PER PIAZZA MERCATO

Magenta, altri 100mila euro regionali per lo stadio

“La proposta che ho presentato in Consiglio punta alla riqualificazione edilizia, impiantistica ed energetica del corpo principale dello stadio comunale di Magenta, edificato nel 1953, in modo da adeguarlo alle vigenti normative e rimodernarlo secondo i moderni standard qualitativi – dichiara Giacomo Cosentino – “E’ un’iniziativa i cui lavori dovranno iniziare entro la fine dell’anno 2021 e che oltre ad avere un valore prettamente strutturale, va letta anche come un intervento di marketing territoriale e di valorizzazione del Comune di Magenta.”

Il commento

“Questo è l’ennesimo atto concreto che dimostra il forte interesse di Regione Lombardia verso le necessità dei cittadini lombardi e dei comuni, piccoli enti gestiti da capaci amministratori, come il Sindaco Chiara Calati di Magenta che saprà cogliere al meglio le opportunità deliberate da Regione Lombardia”, conclude.

TUTTI I CONTRIBUTI PORTATI DALLA LEGA

TORNA ALLA HOME

…