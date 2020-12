Non solo quasi 350mila euro per la pista ciclabile. Magenta festeggia anche 200mila euro in arrivo per piazza Mercato.

In arrivo 200mila euro per piazza Mercato a Magenta

Merito dell’ordine del giorno firmato dal consigliere di Forza Italia, Gianluca Comazzi, ed ispirato dal presindete del Consiglio comunale Fabrizio Ispano. Il Consiglio regionale lombardo impegna così la Giunta al finanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’ampia piazza cittadina, nel 2021.

Soldi pure a Cerro

Non solo, buone notizie anche per Cerro Maggiore, con 35.000 euro nel 2021, per la manutenzione e copertura delle tribune del centro sportivo.