Lo staff del sindaco perde un pezzo: si è dimesso il social media manager appena nominato

Questa Giunta ci pare stia facendo una figura (una???!!!) a dir poco imbarazzante.

“Dopo Fregoni … ora Unfer – prosegue Carolina Toia –A questo punto mi aspetto – anzi, ci aspettiamo – dei chiarimenti, oltre a delle scuse, doverosamente rivolte a tutta la cittadinanza, per la totale inadeguatezza mostrata nella gestione delle procedure amministrative e nella scelta delle persone che andranno a ricoprire ruoli chiave all’interno della macchina comunale. Andiamo incontro a mesi bui, servono le migliori energie ed intenzioni, ma occorrono anche competenza e professionalità. Gli errori commessi si commentano da soli. Noi attendiamo il prossimo Consiglio comunale (pazientiamo ancora dieci giorni) per ricevere risposte (ci auguriamo non lette, come ormai consuetudine della Giunta) da parte del sindaco. In merito al suo attuale silenzio (e a quello della Giunta tutta), in fondo comprendo il profondo imbarazzo sulla vicenda… tant’è che la risposta (dovuta) l’ha data – appunto – alla fine il dottor Unfer, scegliendo (???) di dimettersi”.