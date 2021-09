La Sala Polivalente è pronta per l'inaugurazione. L'amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Raffaele Cucchi, taglierà il nastro alle 18,30 del 25 settembre 2021.

La Sala Polivalente è pronta per l'inaugurazione

Realizzata all'interno del complesso del campo sportivo Venegoni-Marazzini, già sede di attività sportive importanti, ma anche punto di riferimento per molti ragazzi, famiglie e la frazione di Ravello, offrirà alla cittadinanza uno spazio utile per l'organizzazione di eventi.

La struttura

Obiettivo primario dell’amministrazione è, infatti, quello di mettere a disposizione della cittadinanza uno spazio al coperto, ma che prevede vetrate di apertura verso l’esterno, per l’organizzazione di eventi, convegni, incontri e feste. All’interno della struttura è stato realizzato aggregando anche la cucina esistente che arricchisce il servizio e le proposte verso le famiglie e i cittadini in generale. Un investimento dal costo complessivo di 450.000 euro e che darà modo alla città, soprattutto alla frazione, ma anche alla stessa amministrazione, di vivere ancor meglio la socialità nello sport e nel sociale.

Le parole dell'assessore Dario Quieti

“L’intervento ha richiesto tempo per i diversi lockdown che hanno sospeso più volte il cantiere -dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici- ma ora siamo arrivati a presentare alla cittadinanza uno spazio attrezzato per feste e incontri. Gli interventi sono stati molteplici: bagni, sistemazione cucina esistente, bar, porticato e sala spaziosa che permette di essere attrezzata con sedie o tavoli o lasciata libera a seconda dell’utilizzo che necessita. Inoltre, è stata realizzata una terrazza sovrastante (a breve accessibile) per sfruttare al meglio gli spazi e dare la possibilità di assistere alle manifestazioni sportive da un punto più alto.”

Le parole del sindaco Raffaele Cucchi

“La realizzazione di una sala polivalente -afferma il primo cittadino- è un sogno che si avvera. Poter consegnare alla cittadinanza, soprattutto alla frazione di Ravello, uno spazio di questo tipo, ci sembra importante per agevolare la socialità e i momenti comunitari, che siano sportivi e non. Uno spazio che, con il senno del poi, ci ha visti fare scelte lungimiranti perché intercetta bisogni della comunità in questo particolarissimo momento storico. Oggi, infatti, la sala polivalente diventa luogo simbolo attrezzato e predisposto per una giusta ripresa di molte attività, in primis di quelle sportive. Un ringraziamento a quanti hanno creduto in questo progetto e collaborato alla sua realizzazione, siamo certi di rendere felici molti ragazzi e famiglie che faranno di questo spazio un punto di riferimento e ritrovo”.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro avverrà il 25 settembre, alle ore 18,30, naturalmente al campo sportivo Venegoni-Marazzini.

L’evento è aperto a tutti, ma per accedere al campo occorre prenotarsi al seguente link: Prenotazioni inaugurazione Parabiago

Si ricorda che devono essere mantenute le misure di sicurezza previste per il contenimento Covid: distanziamento, igienizzazione delle mani e uso di mascherina. Per accedere agli spazi interni, è richiesto il green pass.