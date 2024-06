La piscina comunale apre per tutti: ecco gli orari

La piscina comunale di Cerro Maggiore ora apre per tutti.

Piscina comunale, apertura per tutti

Ora la piscina comunale di Cerro Maggiore riapre per tutti. Da domani, sabato 22 giugno 2024, l'impianto di via Boccaccio spalancherà infatti le sue porte a tutti gli utenti: sarà un vero e proprio lido estivo a disposizione di tutti dopo che martedì i primi a tuffarsi erano stati i bambini dell'oratorio. Come noto, infatti, la struttura era tornata al Comune dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano (nell'ambito del contenzioso legale tra ente e l'ex gente Nam, Nuoto Alto Milanese) e nei giorni scorsi il Comune stesso ne aveva affidato la gestione alla società Euro.Pa per garantire l'apertura estiva e fino ad ottobre.

Gli orari

"In questa prima fase di avvio dell'attività estiva, l'apertura al pubblico, da lunedì a sabato, sarà pomeridiana dalle 13.30 alle 19- spiegano dal Comune - La domenica il lido sarà aperto per l'intera giornata, dalle 9.30 alle 20. I servizi e gli orari del lido estivo potranno essere ampliati nel corso delle prossime settimane". Per informazioni si può consultare il sito web del Comune oppure telefonare allo 0331.1707520.