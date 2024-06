La piscina comunale affidata a Euro.Pa: sarà aperta in estate e fino a ottobre

La piscina comunale di Cerro Maggiore affidata alla società Euro.Pa.

Piscina comunale, la svolta

L'affidamento della piscina comunale di via Boccaccio alla società Euro.Pa così da garantirne l'apertura per tutta l'estate e fino a fine ottobre 2024. E' il nuovo capitolo del centro natatorio di Cerro Maggiore. La Giunta comunale ha infatti deciso per un appalto "ponte" per salvare la stagione estiva e l’inizio di quella invernale, fino a ottobre. E’ quanto previsto e deciso dall’Amministrazione comunale che, nel Consiglio comunale straordinario convocato la sera di mercoledì 12 maggio 2024, ha infatti illustrato la decisione presa in merito alla struttura di via Boccaccio, ritornata al Comune dall’ex gestore Nam all’indomani della sentenza d’Appello di Milano: la maggioranza (voto contrario infatti da parte della lista di minoranza Bene Comune) ha detto sì ad affidare la piscina - con tanto di variazione di bilancio - alla società partecipata Euro.pa che si occuperà quindi del centro natatorio per tutta l’estate (dove si potrà usufruire unicamente della parte esterna) e fino a ottobre (con anche quella interna).

L’apertura estiva potrebbe avvenire entro fine mese, o forse anche prima.

Un appalto "ponte" da 145mila euro ai quali andranno aggiunto investimenti urgenti da effettuare nella piscina stessa "come le forniture di attrezzature estive e parte degli arredi che l’ex gestore non ci ha ridato" ha sottolineato l’assessore al Bilancio Matteo Bocca.

La mozione

In apertura di Consiglio, la maggioranza aveva presentato una mozione per chiedere alla Giunta di respingere - come si era già deciso - la proposta formulata da Nam proseguire nella gestione della piscina: mozione approvata coi voti della maggioranza, contraria l'opposizione.