Piscina di Cerro, petizione online dello "staff"

Piscina di Cerro Maggiore, online la petizione lanciata dallo "Staff" per chiedere di evitare la chiusura.

La petizione è stata lanciata il 23 maggio e porta la firma de "Lo staff della piscina" sul sito change.org.

Ha già raccolto oltre 350 firme online e chiede alle autorità competenti di trovare al più presto una soluzione alternativa alla chiusura, evitando così la perdita di un servizio per la cittadinanza e di diversi posti di lavoro.

Siamo dipendenti da tanti anni, affezionati sia alla struttura che naturalmente anche agli utenti. La piscina di Cerro Maggiore è un punto di riferimento per la nostra comunità, offrendo un luogo sicuro e salutare per il nuoto e altre attività acquatiche e non. La chiusura della piscina non solo lascerebbe molti senza lavoro, ma priverebbe anche i cittadini di uno spazio fondamentale per il benessere fisico e sociale. La piscina è frequentata da persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, ed è essenziale per mantenere uno stile di vita attivo. Inoltre, offre programmi educativi e terapeutici che non possono essere facilmente sostituiti. Chiediamo al Comune di Cerro Maggiore e alle autorità competenti di trovare al più presto una soluzione alternativa alla chiusura della nostra piscina.

Per favore firmate questa petizione per salvare la piscina di Cerro Maggiore!