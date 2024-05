La piscina deve tornare al Comune. Probabile chiusura temporanea

Piscina comunale di Cerro Maggiore, la decisione della Corte d'Appello.

Piscina comunale, nuovo capitolo

Nuovo capitolo della vicenda legale relativa alla piscina comunale di Cerro Maggiore che vede contrapposti il Comune e Nam, il gestore.

La corte di Milano ha sancito la conclusione del contratto concessorio tra i due, la sentenza comporta il rilascio del bene nella data (pattuita) di venerdì 31 maggio e la probabile chiusura temporanea. Comune e Nam - ognuno per quanto di sua competenza - intendono definire il passaggio di consegne che limiti il più possibile il disagio per i fruitori e per gli operatori della piscina e del centro fitness.

Parla il Comune

"Dalla sentenza ad oggi stiamo lavorando ed interloquendo con Nam per garantire la continuità alla gestione della piscina - affermano dall'Amministrazione comunale - Il nostro primo pensiero è tutelare gli utenti (ovviamente per quello di nostra competenza) e salvaguardare un servizio per cui la comunità ha speso risorse pubbliche. I nostri uffici stanno già ragionando sulle procedure amministrative e sulle risorse economiche da mettere in campo per riuscire a non perdere la stagione estiva ed al tempo stesso cercare di ridurre al minimo i tempi della possibile chiusura. Nam deve dare riscontro concreto a noi ed agli abbonati circa la data di chiusura dei corsi, se coincidente o meno con la data di riconsegna del bene, ossia venerdì 31 maggio 2024, ed anche rispetto la gestione degli eventuali contratti e abbonamenti in essere. Riscontro che speriamo arrivi al più presto.

Sono giorni rocamboleschi e fitti di lavoro, sicuramente ci saranno ulteriori aggiornamenti a breve".