Chiude la piscina comunale, via ai rimborsi per gli utenti

Chiude la piscina, via ai rimborsi

La novità della scorsa settimana riguardava il fatto che il 31 maggio la piscina comunale di via Boccaccio sarebbe tornata nelle mani del Comune, con il gestore Nam (Nuoto Alto Milanese) che dovrà riconsegnare la struttura così come deciso dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Milano.

E una vi è un aggiornamento: mercoledì 29 maggio 2024 il gestore ha deciso - in autonomia - che la struttura chiuderà. "Mercoledì Nam ha diffuso agli iscritti un comunicato che afferma: 'Sarete contattati direttamente da noi (Nam) per il rimborso degli abbonamenti di cui non potrete fruire' - affermano dall'Amministrazione comunale - Il Comune accoglie favorevolmente questa apertura verso gli utenti e rimarca quanto sancito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano circa la riconsegna del centro natatorio prevista per il 31 maggio, mentre per detta dello stesso comunicato di Nam il centro chiuderà il 29 maggio. Come Comune precisiamo di non essere titolati ad effettuare alcun tipo di rimborsi e di stare continuamente monitorando la situazione per studiare le procedure amministrative più idonee e veloci al fine di limitare il disagio e garantire un nuovo servizio in questione. Per questo seguiranno tempestivi e ulteriori aggiornamenti".

La vicenda

La vicenda aveva preso il via verso la fine del 2019 quando il Comune aveva sborsato oltre 1.700.000 all'Istituto di credito sportivo "in quanto il gestore era inadempiente" - come spiegato dalla Giunta comunale - con Nam che però aveva respinto ogni accusa portando il Comune in Tribunale.