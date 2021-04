“La maggioranza non è spaccata”: parla il sindaco

“La maggioranza non è spaccata”: il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi replica alle accuse della lista di opposizione Per San Vittore Olona. Stoccate anche all’altra lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco.

“La maggioranza non è spaccata”

“La squadra di governo gode di ottima salute”. Così il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi risponde alle critiche avanzate da Paolo Salmoiraghi e Marco Zerboni della lista di opposizione Per San Vittore Olona che la scorsa settimana avevano parlato di “spaccatura nell’attuale maggioranza in cui una parte invece di sostenere il proprio lavoro, adombra dubbi sul lavoro degli altri, mentre un’altra cerca il dialogo e il confronto”.

“La dichiarazione circa una spaccatura nella maggioranza appare estemporanea e fantasiosa – afferma il sindaco a nome di tutta l’Amministrazione comunale – Il nostro gruppo gode di ottima salute e, non avendo vincoli di colori e di partiti, ha la grande libertà di poter fare le scelte che ritiene più opportune per lavorare al meglio per la comunità e nell’interesse dei cittadini».

Rossi replica poi alle accuse di “immobilismo” arrivate da Per San Vittore Olona così come dall’altro gruppo di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco di Roberto Morlacchi e Maura Alessia Pera.

“Tutti sanno, tranne forse i consiglieri di minoranza, che il 2020 è stato drammatico sotto tutti i punti di vista: umano, sociale, sanitario ed economico – prosegue il primo cittadino – Un anno che ha visto sovrapporsi decreti e ordinanze che per lunghi periodi imponevano, e anche stanno imponendo, non solo la chiusura delle scuole e delle attività commerciale ma lo smart working per i dipendenti, anche quelli comunali. Ha imposto il blocco dei concorsi, delle gare, il fermo dei lavori. Nonostante ciò, con notevolissimi sforzi, ci siamo inseriti nei pochi periodi ‘liberi’ per portare avanti tante cose e mantenere i servizi sempre attivi. Dimenticarselo è una grave mancanza di rispetto sia nei confronti della macchina comunale che sta lavorando a ritmi straordinari che verso i cittadini che vivono una quotidianità a ‘scartamento ridotto’ e hanno subìto la tragedia di una perdita o la sofferenza della malattia”.

Mensa, campi sportivi e “censura”

Riguardo alla mensa: “Morlacchi e Pera sostengono che si sia scaricata la responsabilità del mancato funzionamento della Commissione mensa sui genitori – prosegue Rossi – Non è vero: è stato spiegato come funziona la commissione e chi deve eleggere i rappresentanti. Inoltre, la collaborazione è sempre stata puntuale come già spiegato. I consiglieri si studino il regolamento in modo da fare interventi meno approssimativi e pretestuosi”.

Poi i campi sportivi: “Ci è stato detto dalle minoranze che abbiamo cambiato idea sul Ppp ma le cose non stanno così – spiega il sindaco – Abbiamo sempre sostenuto che il Ppp è stata una scelta che non condividiamo ma, come già spiegato, anche se questa Amministrazione ha ereditato un contratto complicatissimo, già definito, firmato, controfirmato e rogitato se ne è fatta diligentemente carico, come doveva essere. Sosteniamo da sempre che non avremmo investito una cifra così considerevole in quella direzione perchè le nostre priorità sono altre, ad esempio le scuole. Si tratta di scelte politiche. Nessun cambiamento di rotta, quindi, solo senso di responsabilità”.

Per San Vittore Olona aveva contestato poi l’essere “stati zittiti due volte” durante l’ultimo Consiglio comunale: “I consiglieri ed ex assessori Salmoiraghi e Zerboni dicono di non ricordare, nei 10 anni precedenti, ‘un atteggiamento di quasi censura nei confronti di chi non la pensa come loro’ – ribatte Rossi – Beh, è preoccupante vista la loro giovane età. Io sono più vecchia di loro ma, essendo stata sempre presente in Consiglio, ricordo bene gli interventi del sindaco che toglieva bruscamente la parola ad alcuni rappresentanti della minoranza nel rispetto del regolamento. Ho sempre dato ampio spazio, molto più del dovuto, alle minoranze ma occorre attenersi all’ordine del giorno e a quanto previsto dal regolamento del Consiglio redatto e approvato il 22 maggio 2012 dall’Amministrazione Vercesi di cui i consiglieri Morlacchi e Zerboni erano assessori. Mancanza di coinvolgimento? La documentazione necessaria al dibattito arriva loro con largo anticipo, le commissioni sono convocate per tempo e in quell’occasione si lascia tutto lo spazio necessario a ogni chiarimento e suggerimento”.

Vasche sull’Olona

Infine le vasche di laminazione sull’Olona, tema che sta tornando di attualità: “Ho convocato un tavolo informale con i gruppi di minoranza due settimane fa per illustrare quanto proposto a Regione Lombardia chiedendo la collaborazione di tutti per affrontare la spinosa questione” ha concluso il sindaco.