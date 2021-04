“Il bilancio della maggioranza? Un fallimento”

“Il bilancio della maggioranza? E’ un fallimento”: dura contestazione della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco di San Vittore Olona.

“Il bilancio fotografa una maggioranza dormiente”

“Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato presentato il rendiconto della gestione anno 2020 con il quale l’amministrazione riepiloga le attività svolte nell’anno. Con il rendiconto si misura l’efficacia dell’azione amministrativa ossia cosa è stato fatto e quali obiettivi , tra quelli del programma, sono stati raggiunti. Il quadro è desolante”.

Così la lista Centrodestra Morlacchi sindaco di San Vittore Olona, rappresentata dal capogruppo Roberto Morlacchi e da Maura Alessia Pera, commenta quanto approvato dalla maggioranza: “Tra tutte le opere annunciate a gran voce sono state realizzate la casetta dell’acqua e l’asfaltatura della via 1° maggio – affermano dalla lista – Nulla è stato fatto per la riqualificazione della Villa della Mafia e dell’altra villa sulla statale del Sempione, delle quali non si sa neppure la futura destinazione. Dell’annunciato piano di asfaltature si è fatto pressochè nulla, basta percorrere le strade del paese per rendersene conto. Vi chiederete ma mancavano i soldi ? No i soldi c’erano , più trasferimenti da parte dello stato e più risorse rispetto al passato, ma questa amministrazione non è stata capace di spenderli mandando in avanzo 774 mila euro, che potevano essere spesi per realizzare opere. Due anni di amministrazione dormiente, ingessata , incapace di prendere decisioni tempestive, come se avesse paura di agire. Sono state affrontate anche altre questioni tra le quali il funzionamento delle videocamere posizionate al centro del paese e presso la piazzola ecologica ; candidamente l’amministrazione ha ammesso di non sapere se le telecamere funzionano e questo dopo 2 anni di insediamento”.

Mensa e campi sportivi

“Circa poi la questione del mancato funzionamento della Commissione Mensa la responsabilità è stata scaricata sui genitori che fanno mancare la loro collaborazione – proseguono Morlacchi e Pera – La realtà è che questa Amministrazione a fatica fa l’ordinario, non ha realizzato alcun progetto di spessore ed è stata obbligata a fregiarsi dell’ effettuazione della ristrutturazione dei campi sportivi, progetto prima additato come la fonte di ogni male. Attendiamo che ci spieghino le ragioni del cambiamento di rotta”.