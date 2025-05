La Lega chiarisce in consiglio la sua posizione: "Maggioranza compatta e determianta"

I rappresentanti della Lega di Abbiategrasso hanno voluto sottolineare durante l'ultimo consiglio comunale che si è svolto ieri sera, 19 maggio 2025, come le divisioni interne alla maggioranza paventate dall'opposizione non siano affatto reali.

La Lega chiarisce in consiglio la sua posizione: "Maggioranza compatta e determinata"

"Prendo oggi la parola per chiarire in modo definitivo quanto si è detto e, soprattutto, quanto si è voluto strumentalizzare in merito all’assenza della Lega Salvini Premier al precedente consiglio comunale - hanno affermato i leghisti durante l'ultimo consiglio comunale - In questi giorni, abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni da parte di diverse persone – alcune interne a questa sala, altre no – che si sono prese la libertà di parlare a nome della Lega di Abbiategrasso, ipotizzando divisioni, fratture, persino vacanze di comodo. Vorrei ricordare a tutti, con chiarezza: l’unico autorizzato a parlare ufficialmente per la Lega Salvini Premier – sezione di Abbiategrasso – è il segretario cittadino Gabriele Di Giacomo. Tutto il resto – supposizioni, illazioni, gossip – non ci interessa.

"Le assenze erano tutte giustificate"

"Abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto. A chi dice “diranno che erano in vacanza”, oggi rispondo semplicemente: dite quello che volete. Non siamo qui per inseguire chiacchiere da bar, né per giustificare ogni nostra azione davanti a chi ha già deciso cosa pensare. E non spiegheremo oggi il motivo della nostra assenza, perché chi doveva sapere – il sindaco, il presidente del consiglio, e noi – sapeva. Punto. E, per vostra informazione, eravamo giustificati. Se qualcuno non se n’è accorto, il problema è il vostro. Capisco che dia fastidio vedere una maggioranza compatta che ottiene risultati concreti. Capisco che qualcuno politicamente sia in difficoltà di fronte a un successo che le precedenti amministrazioni non sono mai riuscite a ottenere. Ma noi ci siamo riusciti. E ne siamo fieri. Grazie a un lavoro di squadra, siamo riusciti a ottenere un traguardo storico: un turno serale aggiuntivo di servizio, che garantirà maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Per alcuni giorni a settimana, Abbiategrasso oggi è una città più protetta, più sorvegliata, più vicina ai bisogni della gente".

I turni serali per la sicurezza