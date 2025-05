Questione sicurezza, la Lega diserta il consiglio comunale

Comunicato congiunto da parte di tutte le forze di opposizione di Abbiategrasso per denunciare il "degrado della città" e segnalare l'assenza dell'intero gruppo Lega durante il consiglio comunale dello scorso 29 aprile.

"La nostra città è sempre più insicura e il susseguirsi di episodi come aggressioni, regolamenti di conti, disordini serali ne sono la testimonianza - fanno sapere Partito Democratico - Lista La città - Ricominciamo Insieme - Giovani per Abbiategrasso - Questa Giunta è in evidente difficoltà, dopo 8 anni di stanca gestione del Comune: non lo diciamo solo noi dell’opposizione. Questa è la novità. Il consiglio comunale del 29 aprile, infatti, è stato disertato da tutti i consiglieri della Lega e non solo. Assente anche l’Assessora Bonomi, proprio incaricata della sicurezza cittadina. Una rottura pubblica su un tema importante per Abbiategrasso, che fa emergere il fallimento del centrodestra. Sia della Lega, che è delegata alla sicurezza, sia della Giunta intera, incapace di gestire la città. L’assenza della Lega era stata annunciata dal Consigliere comunale Giuseppe Serra, a cui nessuna smentita ufficiale è seguita da parte della sezione locale della Lega. Diranno che c’erano le ferie di mezzo: se anche fosse vero, sicuramente è un’occasione comoda e ghiotta per mandare in avanscoperta il Consigliere Serra a manifestare uno scontento più generale della sua sola protesta".