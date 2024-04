La "Civica" di Marcallo con Casone ci sarà alle elezioni di giugno

Tempo di conferme e di condivisione: "Civica" si impegna per essere presente alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno per Marcallo con Casone.

"Ci abbiamo riflettuto a lungo, per non lasciare niente al caso, valutando ogni aspetto e ogni possibilità (anche le più drastiche) e riteniamo che sia giusto proseguire il lavoro svolto in questi cinque anni per offrire una valida alternativa all'attuale Amministrazione e il suo Sindaco - hanno affermato i rappresentanti della lista - Ci siamo impegnati nelle scorse settimane a definire un Programma amministrativo con idee chiare e nuove. Sarà nostro compito illustrare questa proposta alla cittadinanza, chiedendo a ciascuno di assumersi l'onore e l'onere di renderla possibile. Oggi è necessario ritrovare il senso della comunità: riconnettersi con le persone, ascoltare con umiltà, dialogare con le associazioni, sviluppare il lavoro di rete; aprire il palazzo comunale, in tutti i sensi. Vogliamo giocare “di squadra”, come abbiamo sempre fatto: nessuno resti in panchina. Ci sembra anche la migliore risposta a quello che invece accade nel campo opposto, dove tra litigi, imposizioni e veti, calcoli e intromissioni dall'alto, è in atto una “trattativa” grottesca ed estenuante".