Ritrovato un cadavere nei campi: è mistero su identità e cause del decesso

É stato ritrovato nella notte fra martedì 2 e mercoledì 3 aprile un cadavere di un uomo nei campi lungo la Sp11 sul territorio di Magenta.

Ritrovato un cadavere nei campi: il corpo ancora da riconoscere

Al momento non è ancora dato a sapersi a chi appartiene il corpo esanime trovato tra la boscaglia che costeggia la provinciale che collega le due rotatorie della provinciale: quella al confine con Corbetta e quella del Camping Sport.

Sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso in attesa dell’arrivo dei colleghi della Scientifica per i rilievi di rito che saranno necessari per identificare la persona, ricostruirne l’identità e soprattutto le cause del decesso.

Finché non verrà fatta chiarezza dai rilievi, al momento da parte delle Forze dell’Ordine nessuna pista sarebbe esclusa.