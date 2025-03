Indagini della Gdf sugli appalti Pnrr: gli interventi dei sindaci di Parabiago e San Vittore

A seguito della pubblicazione della maxi-indagine della Guardia di Finanza di Pavia su alcuni appalti pubblici, i Sindaci della Città di Parabiago, Raffele Cucchi e del Comune di San Vittore Olona, Marco Zerboni intervengono per fare chiarezza sui casi specifici.

“L’indagine è in una fase preliminare -dichiara il Sindaco Marzo Zerboni- tanto è vero che la Guardia di Finanza ha acquisito documenti che riguardano un subappalto per l’affidamento della ristrutturazione di un immobile sito in Corso Sempione e confiscato alla mafia. Si tratta di un progetto in corso di realizzazione finanziato con fondi PNRR sulla base di un bando pubblico gestito da Città Metropolitana nel 2022 e nel 2023 e successivamente subappaltato. Mi sono e ci siamo messi a disposizione della Guardia di Finanza affinché l’indagine possa proseguire il suo iter.”.