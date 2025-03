Ha preso il via questa mattina, 19 marzo 2025, da Rho la 106esima edizione della Milano Torino. Tante le persone in piazza San Vittore ad applaudire i ciclisti presenti.

Partita da Rho la Milano Torino 2025

Ha preso il via da Rho e si concluderà a Torino (Superga) dopo 174 km la storica gara ciclistica organizzata da Rcs. A dare il via ai corridori il sindaco Andrea Orlandi: in piazza studenti delle scuole di Rho che hanno scandito il conto alla rovescia.

Il percorso torna a sorridere agli scalatori, e sono tanti i pretendenti al successo finale a cominciare da due corridori che si sono imposti su questo stesso traguardo come Diego Ulissi (2013) e Michael Woods (2019). La lista dei principali favoriti include Isaac Del Toro, Adam Yates, Richard Carapaz, Lorenzo Fortunato, Einer Rubio, Marc Hirschi e Michael Storer.

Il gruppo, forte di 127 corridori, è transitato al km 0 alle 11.55. Non partiti i dorsali n. 17 Max Walker (EF Education - EasyPost) - 31 Dion Smith (Intermarché - Wanty) - 46 Riley Sheehan (Israel - Premier Tech).