Un aiuto concreto a persone con disabilità, famiglie fragili, persone momentaneamente in difficoltà socio-economica. Dal 2000 Fondazione Cariplo ha permesso la realizzazione di circa 6.500 posti letto per soggetti con fragilità. Nel 2025 verrà sviluppato un progetto anche a Legnano.

Otto nuovi progetti di housing sociale grazie alla Fondazione Cariplo

Gli effetti sociali ed economici della pandemia non hanno colpito tutti nello stesso modo: chi si trova a vivere una situazione di fragilità sperimenta una sempre maggiore difficoltà, specialmente quando vengono toccate questioni essenziali come quella della casa e dell’autonomia. Per rispondere al crescente bisogno abitativo Fondazione Cariplo ha sostenuto 8 nuovi progetti sul territorio lombardo, di cui uno in provincia di Novara, uno di Varese, uno di Monza, cinque in provincia di Milano per un importo complessivo di 816 mila euro

La dimensione abitativa svolge un ruolo fondamentale nel supporto alle persone fragili, offrendo loro un ambiente in cui recuperare, sviluppare e mantenere la propria autonomia. Allo stesso tempo, rappresenta un elemento essenziale per affrontare momenti di difficoltà temporanea. Se progettato con attenzione alle specifiche esigenze, l’housing sociale può contribuire in modo significativo al benessere delle persone.

Negli ultimi anni, il disagio abitativo è aumentato, coinvolgendo fasce sempre più ampie della popolazione a causa di cambiamenti sociali ed economici, come la precarietà lavorativa, i percorsi migratori, la frammentazione delle reti familiari e l’aumento dei costi di case e affitti. La pandemia ha ulteriormente aggravato questa situazione, accentuandone le criticità.

Gli otto progetti finanziati permetteranno di attivare nuove soluzioni di housing sociale destinate a chi si trova in maggiore difficoltà, ampliando l’offerta di alloggi accessibili e garantendo percorsi di accompagnamento per favorire l’autonomia delle persone accolte. Inoltre, prevedono interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, con un impatto positivo sia sul risparmio energetico sia sull’ambiente.

Le sfide del 2025 per Fondazione Cariplo

Il tema dell’abitare è da sempre una priorità per Fondazione Cariplo, che nel 2025 concentrerà le proprie iniziative filantropiche su tre grandi sfide: la prima, già annunciata, riguarda il sostegno ai Neet con un investimento di 20 milioni di euro. In primavera verranno presentati altri due importanti interventi, dedicati alla prima infanzia e alle persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere percorsi di autonomia e inclusione.

Dal 2000 ad oggi sono stati sostenuti 403 progetti di “Housing sociale”, deliberando contributi per oltre 77 milioni di euro. La stima è di aver creato circa 6.500 posti letto per soggetti con fragilità.

I progetti

Ci stò - spazi per crescere – Gea società cooperativa sociale – Novara (NO) – €40.000 Creazione di una palestra di autonomia per 12 giovani adulti con disabilità intellettive lievi. Il progetto prevede arredo e avvio gestionale in collaborazione con ANFFAS Novara e altre realtà territoriali.

Housing CRI: Il diritto all’abitare – Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano – Milano (MI) – €110.000 Ristrutturazione e avvio gestionale di 4 alloggi confiscati alla criminalità organizzata, destinati a 17 persone in grave marginalità sociale o senza fissa dimora, in collaborazione con i servizi sociali locali.

Una casa per noi – Associazione Cascina San Vincenzo Onlus – Concorezzo (MB) – €50.000

Start-up gestionale di un appartamento per 4 giovani con autismo in un immobile confiscato e ristrutturato con fondi PNRR, in sinergia con la rete territoriale del Dopo di Noi.

Finalmente a casa – Fondazione Zaccheo Onlus – Samarate (VA) – €150.000 Acquisto, ristrutturazione e avvio di due appartamenti destinati a persone con fragilità fisiche e cognitive, in collaborazione con enti locali e servizi socioassistenziali.

Verso una nuova Casa! – Associazione di volontariato La Fabbrica – Milano (MI) – €75.000

Realizzazione di 3 posti letto per 12 percorsi di avviamento alla vita autonoma per adulti con disabilità medio/lieve nel quartiere Baggio/Forze Armate.

SPAZIO 27B – Fondazione S. Carlo Onlus – Legnano (MI) – €230.000 Ristrutturazione e avvio di 17 alloggi per 38 persone fragili, all'interno di un hub di comunità, con la collaborazione della Cooperativa Intrecci e Renovo Srl.

CASA SANT'ANNIBALE – Parrocchia San Lorenzo Martire – Trezzano sul Naviglio (MI) – €75.000 Creazione di 9 posti letto in un immobile comunale, per accogliere persone fragili che necessitano di alloggio temporaneo per motivi sanitari.

FreeRide – Nivalis Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus – Milano (MI) – €86.000 L’intervento si colloca nel quartiere Ortica/Forlanini, dove la Fattoria Pianeta Terra, ospiterà 4 bilocali (8 posti letto) per l’accoglienza temporanea di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di Care Leavers (ragazzi che, al compimento della maggiore età, vivono al di fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria)

Carlo Massironi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: L’impegno di Fondazione Cariplo per l’housing sociale si traduce in azioni concrete a sostegno di chi vive situazioni di fragilità. Con questi nuovi progetti, non solo ampliamo l’offerta di alloggi accessibili, ma creiamo percorsi di accompagnamento per favorire l’autonomia delle persone accolte, contribuendo alla costruzione di comunità più coese e inclusive."

Giuseppe Banfi, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: “ Fondazione Cariplo offre risposte concrete a chi vive in condizioni di vulnerabilità con l’intenzione di contribuire a realizzare un percorso di autonomia e inclusione sociale."

Sarah Maestri, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo "Fondazione Cariplo continua a sostenere lo sviluppo di soluzioni abitative che rispondano alle crescenti esigenze sociali. Attraverso nuovi interventi sul territorio, intendiamo ampliare le possibilità di accoglienza e promuovere un modello abitativo inclusivo e sostenibile, che coniughi il diritto alla casa con la qualità degli spazi urbani e il benessere delle comunità”.