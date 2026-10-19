IL TAGLIO DEL NASTRO

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso”

Nuova struttura per l'accoglienza dei più piccoli, sarà gestita dall'azienda So.Le

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso”

San Giorgio su Legnano ·

di

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso” a San Giorgio su Legnano.

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso”

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso” di San Giorgio su Legnano. La cerimonia si è svolta la mattina di sabato 17 ottobre 2026 alla presenza delle autorità tra cui il sindaco Claudio Ruggeri e l’assessore Monica Lazzaroni. L’apertura della struttura segue, a meno di un anno, quella del primo nido gestito da Azienda So.Le. Ora col secondo nido si metteranno altri 16 posti a disposizione delle famiglie per un progetto educativo basato sulla pedagogia della relazione. L’apertura rappresenta la prosecuzione del percorso avviato nel dicembre 2025 con Il Girasole: 16
nuovi posti che portano a 32 i posti complessivi nei due nidi comunali gestiti da So.Le. a San Giorgio su Legnano. Con “Il Fiordaliso”, inoltre, i nidi comunali complessivamente gestiti da Azienda So.Le. sul territorio
passano da quattro a cinque.

Il progetto

“L’apertura del Fiordaliso rappresenta la continuità di un percorso che Azienda So.Le. ha intrapreso a San Giorgio su Legnano meno di un anno fa con Il Girasole – ha spiegato il sindaco – L’ampliamento dell’offerta risponde a
un’esigenza concreta delle famiglie e conferma quanto sia importante costruire servizi capaci di leggere i bisogni del territorio e di evolvere insieme alla comunità. Per noi il welfare significa anche questo: creare condizioni che sostengano le famiglie nella quotidianità, offrendo servizi di qualità e
accompagnando bambini e genitori nel loro percorso di crescita»
«Il nuovo anno educativo 2026-2027 è iniziato con tutti i posti disponibili occupati, sia al Girasole sia al Fiordaliso, e con una lista d’attesa – ha aggiunto Lazzaroni – È un dato che conferma quanto questi servizi siano
necessari e indispensabili”.
E ancora: “Il progetto educativo dei nidi gestiti da Azienda So.Le. si fonda sulla pedagogia della relazione e sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, con l’obiettivo di costruire legami significativi e accompagnare ogni bambino nel proprio percorso di crescita – ha sottolineato Alberto Sanvi, responsabile dell’Area Welfare di Comunità di Azienda So.Le – La relazione rappresenta infatti il punto di partenza dell’esperienza educativa e coinvolge bambini, educatori e famiglie in un rapporto basato su ascolto, fiducia e collaborazione”.
Il nido diventa così non soltanto un luogo di cura, ma uno spazio educativo nel quale crescita, relazione e benessere procedono insieme, nel rispetto dei tempi e dei bisogni individuali dei bambini. A questo si affianca l’attenzione alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa, attraverso un servizio pensato per rispondere anche alle esigenze organizzative delle famiglie. Il Girasole è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.

GUARDA LA GALLERY (6 foto)
asilo nido comunale il fiordaliso
asilo nido comunale il fiordaliso
Tu cosa ne pensi?