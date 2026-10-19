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Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso” a San Giorgio su Legnano.

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso”

Inaugurato il nuovo asilo nido comunale “Il Fiordaliso” di San Giorgio su Legnano. La cerimonia si è svolta la mattina di sabato 17 ottobre 2026 alla presenza delle autorità tra cui il sindaco Claudio Ruggeri e l’assessore Monica Lazzaroni. L’apertura della struttura segue, a meno di un anno, quella del primo nido gestito da Azienda So.Le. Ora col secondo nido si metteranno altri 16 posti a disposizione delle famiglie per un progetto educativo basato sulla pedagogia della relazione. L’apertura rappresenta la prosecuzione del percorso avviato nel dicembre 2025 con Il Girasole: 16

nuovi posti che portano a 32 i posti complessivi nei due nidi comunali gestiti da So.Le. a San Giorgio su Legnano. Con “Il Fiordaliso”, inoltre, i nidi comunali complessivamente gestiti da Azienda So.Le. sul territorio

passano da quattro a cinque.

Il progetto

“L’apertura del Fiordaliso rappresenta la continuità di un percorso che Azienda So.Le. ha intrapreso a San Giorgio su Legnano meno di un anno fa con Il Girasole – ha spiegato il sindaco – L’ampliamento dell’offerta risponde a

un’esigenza concreta delle famiglie e conferma quanto sia importante costruire servizi capaci di leggere i bisogni del territorio e di evolvere insieme alla comunità. Per noi il welfare significa anche questo: creare condizioni che sostengano le famiglie nella quotidianità, offrendo servizi di qualità e

accompagnando bambini e genitori nel loro percorso di crescita»

«Il nuovo anno educativo 2026-2027 è iniziato con tutti i posti disponibili occupati, sia al Girasole sia al Fiordaliso, e con una lista d’attesa – ha aggiunto Lazzaroni – È un dato che conferma quanto questi servizi siano

necessari e indispensabili”.

E ancora: “Il progetto educativo dei nidi gestiti da Azienda So.Le. si fonda sulla pedagogia della relazione e sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, con l’obiettivo di costruire legami significativi e accompagnare ogni bambino nel proprio percorso di crescita – ha sottolineato Alberto Sanvi, responsabile dell’Area Welfare di Comunità di Azienda So.Le – La relazione rappresenta infatti il punto di partenza dell’esperienza educativa e coinvolge bambini, educatori e famiglie in un rapporto basato su ascolto, fiducia e collaborazione”.

Il nido diventa così non soltanto un luogo di cura, ma uno spazio educativo nel quale crescita, relazione e benessere procedono insieme, nel rispetto dei tempi e dei bisogni individuali dei bambini. A questo si affianca l’attenzione alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa, attraverso un servizio pensato per rispondere anche alle esigenze organizzative delle famiglie. Il Girasole è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.