“In paese esiste un problema sicurezza, si agisca”: l’appello di Paolo Magistrali, ex sindaco e oggi all’opposizione, alla Giunta comunale di Rescaldina.

“In paese c’è il problema sicurezza”

“Non vi è alcun dubbio che a Rescaldina esista un problema sicurezza”. A parlare è Paolo Magistrali, ex sindaco e oggi consigliere della lista di minoranza Cambia Rescaldina. Che prosegue: “Sappiamo quotidianamente di furti o tentati furti nelle abitazioni, ma anche nelle attività commerciali, oltre all’annoso problema dello spaccio nei boschi, autentica piaga per il nostro paese. Quando abbiamo sollevato il problema nelle sedi Istituzionali, ci siamo sentiti rispondere che a Rescaldina non esiste un problema sicurezza e che siamo ancora un’isola felice. Invece riteniamo che sia ormai percezione diffusa che la sicurezza sia diventato un problema serio da affrontare tutti insieme”.

I consigli alla Giunta

Magistrali interviene anche sulle ultime novità: “Se la Giunta ci ha risposto che non esiste un problema sicurezza, perchè ha sentito il dovere di andare in tutte le Messe a dare consigli utili per prevenire furti e truffe? Un’azione lodevole e doverosa, sia chiaro, ma che contraddice quanto da sempre sostenuto. Siamo contenti che siano giunti a più miti consigli e che finalmente il tema dalla sicurezza sia diventato una priorità per tutti”.

E conclude: “Noi ci siamo e vorremmo dare il nostro fattivo contributo partendo dall’organizzazione del servizio del Controllo del Vicinato, un servizio che certo non risolverà il problema ma che siano certi potrà dare risultati utili in termini di maggior sicurezza”.