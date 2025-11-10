Al termine della messa serale di sabato 8 e nelle messe domenicali di Rescalda sono stati forniti consigli su come capire quando si è in presenza di truffatori

L’Amministrazione comunale di Rescaldina, Assessorato alla Prevenzione e Sicurezza Sociale, di concerto con la locale Stazione Carabinieri nella persona Luogotenente C.S. Giorgio Dogliotti, ha inteso riproporre un’iniziativa di sensibilizzazione sull’insidioso fenomeno delle truffe agli anziani, sulle truffe informatiche che riguardano un po’ tutti, nonché sul sensibile incremento di furti nelle abitazioni che destano un ragionevole allarme sociale.

Stop alle truffe: l’appello e i consigli anche durante le messe

L’iniziativa volta a raggiungere il maggior numero di cittadini, si è svolta grazie alla collaborazione delle Parrocchia di Rescaldina e Rescalda con Don Achille Fumagalli e Don Renato Mariani.

Al termine della messa serale di sabato 8 e nelle messe domenicali di Rescalda sono stati forniti consigli su come capire quando si è in presenza di truffatori, quali accorgimenti adottare.

Sul fenomeno dei furti, come nelle truffe, i presenti sono stati caldamente invitati, in ogni situazione percepita come sospetta, a chiamare tanto il numero di pronto intervento 112 o se si ritiene la polizia locale, con cui c’è una stretta interazione e costante collaborazione istituzionale, al fine di consentire un pronto intervento delle pattuglie presenti sul territorio, fornendo ove possibile ogni indizio utile per pervenire al rintraccio dei malviventi.

Nessuna chiamata al 112 o alla polizia locale deve ritenersi inutile o superflua.

Chiamare sempre il 112

L’uso dei social che indubbiamente può aiutare a rilanciare un’attenzione particolare su una criticità percepita o verificatisi non sostituisce la chiamata al 112 o alla Polizia Locale ed essi non sono i luoghi deputati ove si ricevono le denunce.

Tale iniziativa, proseguirà nei prossimi giorni presso la parrocchia Rescaldina.

Tutta la comunità deve sentirsi coinvolta, tutti dobbiamo cooperare per rendere la nostra Rescaldina più sicura.