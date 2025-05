In paese arriva "Informa giovani", uno spazio tutto per i ragazzi

"Informa giovani", arriva a Canegrate uno spazio per i ragazzi.

"Informa giovani", il nuovo spazio

Uno spazio dedicato ai giovani che ha tutte le prerogative per diventare un punto di riferimento per l'orientamento al lavoro, e non solo.

Lunedì 5 maggio 2025, alle 17.30 verrà inaugurato lo sportello "Informa Giovani Canegrate" nella biblioteca Civica, in piazza Unità.

A partire da domenica 20 maggio 2025, ogni primo e terzo martedì del mese, sarà disponibile il servizio di consulenza orientativa, rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Non solo, i giovani potranno avvalersi anche del servizio di ricerca attiva del lavoro e di un’attività di coaching per definire e raggiungere gli obiettivi.

A cura di Cooperatva Albatros, "Informa Giovani" è un’iniziativa contenuta nel progetto Good Times 0.1, che promuove il protagonismo giovanile, valorizzando l’inclusione e l’aggregazione, promuovendo iniziative dedicate ai giovani e offrendo servizi informativi.

L'aiuto ai ragazzi

I dati forniti a gennaio da Regione Lombardia evidenziano come la disoccupazione tra i giovani lombardi resti ancora superiore alla media europea: 5,4% in Lombardia contro 14,5% in Europa. Sara Lurago, assessora alla Cultura, ha seguito passo passo l’iniziativa dedicata ai giovani che si affacciano al non facile mondo del lavoro e ha così commentato l’apertura del nuovo spazio: "È un servizio in cui crediamo molto come Amministrazione comunale e che riteniamo fondamentale per supportare i giovani nel processo di crescita, sviluppo personale e professionale" afferma Lurago.