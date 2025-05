E' prevista per sabato 10 maggio la premiazione per il concorso dedicato agli studenti sul tema "Rosario Livatino, un esempio di uomo, giudice e cristiano". Appuntamento alle 15 a Palazzo Malinverni a Legnano.

Premiazione degli studenti per il concorso dedicato a Rosario Livatino

Gli elaborati degli studenti saranno esposti dal pomeriggio del 5 maggio al 9 maggio presso la Sala degli Stemmi.

La Famiglia Legnanese in collaborazione con il Centro Culturale San Magno, l’Associazione Libera, l’Azione Cattolica, l’Associazione De Gasperi e l'Associazione Polis, e con il Patrocinio del Comune di Legnano, ha promosso questo concorso volto a diffondere la conoscenza di un Magistrato esemplare quale è stato Rosario Livatino che, nonostante la brevità della sua esistenza, ha lasciato non solo un segno indelebile nella storia della nostra nazione e nell’ambito giuridico, ma anche e un insegnamento luminoso per le giovani generazioni.

Un esempio per i giovani studenti

Il progetto ha inteso favorire e arricchire l’educazione civica e la formazione alla legalità, tanto importanti nella crescita dei futuri cittadini, e allo stesso tempo può avere una funzione orientativa per i giovani che devono procedere a scelte scolastiche e professionali.

Gli studenti hanno approfondito la conoscenza di Rosario Livatino e con impegno ed entusiasmo hanno prodotto fumetti, brevi saggi e video.