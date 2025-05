Continuano le competizioni per la sezione femminile della Perseverant Legnano per il livello LA e nella gara che si è svolta ad Arese molto bene per la squadra LA3 Junior allenata dal tecnico Samanta Pauselli che sale sul podio alla seconda posizione.

Tante soddisfazioni ed esordi per le atlete della Perseverant

Tanta soddisfazione per Marisa Angiulo, Veronica Costantino, Sumaya Elbana, Alessia Visconti che confermano le prestazioni riconosciute anche nelle gare individuali. Buona anche la prestazione per le allieve LA3 Martina D’Anna, Elena D’Alfonso, Anna Vernavà che si piazzano al sesto posto.

Esordio assoluto nelle competizioni FGI anche per le ginnaste allieve per il livello LA avanzato. Sharon Kalaj, Tecla Garavaglia, Claudia Ferrentino e Sofia Floriano si piazzano all’ ottavo posto. Sveva Chiarantano, Alice Cucchetti, Giorgia Albricci, Matilde Turlizzi e Sofia Arienti si piazzano alla decima posizione. Linda Bellotti, Elena Ferrentino, Greta Genovese, Gioia Francesca Irlandini e Martina Procopio si piazzano all’undicesimo posto.

Soddisfazione anche per i tecnici Elena Colombo ed Elisa Santangelo che con il supporto di Silvia Ferro sono riuscite in brevissimo tempo a portare in gara le giovani allieve.