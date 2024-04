In arrivo "due campane" per la raccolta differenziata dei tessili

All’ecocentro di Bareggio saranno posizionati due container per la raccolta differenziata della frazione tessile. Ad annunciare la novità è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati.

“Ieri sera in Giunta abbiamo approvato la delibera – spiega Lonati - Nel rispetto della legge che ha reso obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, metteremo due ‘campane’, una per il riciclo e una per lo smaltimento. La zona in cui verranno posizionate sarà videosorvegliata, in modo tale da evitare abbandoni di rifiuti, furti e danneggiamenti come invece avveniva presso i cassonetti gialli che sono stati rimossi proprio per questo motivo”.