Auto prende fuoco nel box, paura nel palazzo

Auto prende fuoco nel box, paura in un palazzo di Rescaldina.

Auto prende fuoco nel box

Le fiamme sono partite da un'auto che si trovava parcheggiata in garage. Ed è scoppiata la paura in tutto il condominio. E' quanto accaduto la sera di ieri in una palazzina di via Pascoli a Rescalda, frazione di Rescaldina. E' quanto successo la sera di ieri, mercoledì 10 aprile 2024, intorno alle 22. L'incendio, per cause ancora da accertare, si è sviluppato da una vettura che era nel box. Le fiamme hanno intaccato anche un'altra vettura.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

L'intervento e i soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce rossa con l'automedica dell'ospedale, insieme a loro anche il sindaco Gilles Ielo e l'assessore alla Polizia locale Gianluca Crugnola e i tecnici. Per precauzione, tutte i residenti nella palazzina sono stati fatti evacuare. Alla fine, nessun ferito; 6 gli appartamenti presenti nel condominio: in 5 i residenti sono rientrati in casa poco dopo, in quello sopra il box sono necessarie ulteriori verifiche per vedere se vi sono strutture portanti vicine alla soletta che è stata danneggiata dal fuoco (la famiglia che ci abita ha comunque una soluzione abitativa in paese).