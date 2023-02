Impianti sportivi, rescissione del contratto Ppp: parla il gestore

Impianti sportivi di San Vittore Olona: parla il gestore dopo la decisione del Comune di rescindere il contratto nei suoi confronti.

E' dei giorni scorsi l'ufficializzazione, da parte del Comune di San Vittore Olona, di rescindere il contratto del Ppp (contratto di partenariato pubblico privato), per la gestione e manutenzione degli impianti sportivi cittadini, nei confronti del gestore ossia la società "Sport più". Una notizia che riapre la polemica sulla vicenda.

"Già a luglio 2022 avevo dato la mia disponibilità al Comune a risolvere la questione - spiega Stefano Colombo, titolare di 'Sport Più' - Le difficoltà erano evidenti: il Comune non trovava soluzioni, io non ero contento di quello che potevo fare in quanto, di fatto, mi trovato a dover gestire un impianto ‘zoppo’. Già a luglio 2022 c’era la volontà quindi di trovare un nuovo gestore. Insomma, si era già d’accordo e ora arriva questa decisione, identica a quella di allora, dopo 7 mesi: mi chiedo cosa abbia fatto il Comune in questi mesi. Ci sono voluti 7 mesi per formalizzare quello che era già stato deciso l’estate scorsa? Nel procedimento del Comune vedo la volontà di chiudere l’impianto anche se, davvero, non ne capisco il motivo".