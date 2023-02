Campi sportivi, Il Comune ha deciso la risoluzione del contratto con il gestore

Campi sportivi di San Vittore Olona, risoluzione del contratto con il gestore del Ppp, contestatissimo procedimento.

Campi sportivi di San Vittore Olona, nuovo capitolo: ora il Comune ha deciso la risoluzione del contratto del Ppp, Partenariato pubblico-privato per la progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento normativo, manutenzione e gestione per 20 anni del impianti sportivi cittadini nei confronti del gestore ossia Sport più. Già l'estate scorsa l'Amministrazione comunale aveva deciso di intraprendere questa strada, cui l'ente gestore aveva poi manifestato la disponibilità ad addivenire a una risoluzione contrattuale per mutuo consenso. Ma la questione non pare essere stata superata.

I motivi dello stop al contratto col gestore

Al centro della vicenda c'è il "performance bond" che il gestore avrebbe dovuto produrre: "Il Responsabile unico del provvedimento ha ribadito che l'esistenza del 'performance bond', contrattualmente previsto, per l'intera durata del contratto, senza soluzione di continuità, risulta essere una condizione imprescindibile per il Comune in quanto costituisce la necessaria tutela a garanzia della fase di manutenzione e di gestione e ha accertato la mancata produzione del suddetto 'performance bond' e, pertanto, l'esistenza del grave inadempimento addebitabile a Sport più e ciò per grave inadempimento della società stessa" si legge nella delibera di Giunta comunale che decreta lo stop al contratto col gestore. Gestore al quale sono stati assegnati "90 giorni al fine di dismettere la propria gestione ed eventualmente garantire l'apertura degli impianti per il tempo strettamente necessario (fermo restando che, nei termini già comunicati, l'Ati - Associazione temporanea di imprese - dovrà individuare un nuovo soggetto gestore-manutentore".