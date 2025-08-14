Il Pd di Legnano contro Fratelli d'Italia: "Attenzione ai colpi di calore"

Replica del gruppo del Pd di Legnano dopo che Fratelli d'Italia aveva definito la città amministrata dal centrosinistra "sporca e poco curata".

"Ferragosto è arrivato e qualcuno prova a farsi notare con chiacchiere da campagna elettorale in vacanza e divertenti note surreali inviate alla stampa - fanno sapere dal Pd - A queste sparate agostane non stiamo nemmeno a rispondere: i commenti sarcastici online verso chi le scrive parlano da soli e fanno pensare che qualche politico nostrano abbia preso un brutto colpo di calore. Ai Legnanesi, quelli che la città la vivono davvero, noi preferiamo far vedere cosa sta succedendo a Legnano e... spoiler: la città non sta morendo, non servono Batman o l’Uomo Ragno per salvarla, ma anzi Legnano continua a crescere e a non fermarsi mai. Anche in agosto, e nonostante il caldo, le pentole ribollono di tante, tante cose! Alla fine di questo comunicato facciamo un (per fortuna non veloce e certamente incompleto) riassunto dei cantieri principali e di tanti luoghi e servizi nuovi, rinnovati o potenziati che Legnano sta apprezzando".

"E ancora, visto che potremmo scommettere che la prossima accaldata sparata agostana riguarderà un altro disco che funziona sempre, anticipiamo noi. Parliamo un po’ anche di sicurezza? Perché a noi il tema sta a cuore e gli interventi di controllo (presidi Associazione Carabinieri in congedo e Street Tutor), prevenzione (controlli antidegrado e con i cani dell’unità cinofila con cui collaboriamo) e culturali e di animazione (eventi Legnano SiCura, Check Point, Jump Around) al Parco Falcone e Borsellino e in ZTL Venegoni stanno dando risultati apprezzati da chi lì passa il suo tempo per lavoro, svago o perché ci abita. Insomma, a chi ama sparare fuochi d’artificio per avere un titolo anche ad agosto, a chi dice che “Legnano fa schifo”, chiediamo di dire apertamente se critica i cantieri che stanno cambiando la città, le sue scuole, gli impianti sportivi; se “fanno schifo” o non servono luoghi come le biblioteche, il bocciodromo e lo Spazio 27B in Canazza, e i servizi che elenchiamo alla fine di questo comunicato (prendetevi due minuti per leggere il lungo elenco!). La qualità della vita di chi Legnano la vive passa certamente dai problemi che ci sono (cestini pieni, cartelli sporchi, manutenzioni, ecc.) e che accomunano Legnano al 100% delle città italiane, ma passa molto anche da questi luoghi e servizi che fino a qualche anno fa semplicemente non esistevano o funzionavano a mezzo regime per problemi vari che stiamo cercando di risolvere mettendocela tutta. Sappiamo che Legnano non è la città più pulita del mondo, né quella con l’aria più tersa dell’emisfero boreale; sappiamo anche che Legnano non è perfetta... ma è una città che piace, vive, cresce e cambia. È nel cuore di chi la abita, di tanti che continuano a chiedere di andare avanti ogni giorno. Senza polemiche inutili, ma con il sudore sulla fronte: non per il caldo agostano, ma per la fatica che si mette nel lavoro paziente e costante. I problemi? C’erano, ci sono e ci saranno. La differenza è che li si affronta rimboccandosi le maniche, non con chiacchiere da ombrellone o da campagna elettorale estiva".