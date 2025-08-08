la denuncia degli esponenti di fratelli d'italia

Fdi Legnano: "Com'era bella Legnano pulita"

"Cinque anni fa, prima che questa amministrazione si insediasse a Palazzo Malinverni, Legnano era pulita. Pulita e dignitosa"

Legnano
Pubblicato:

Il circolo di Fratelli d'Italia di Legnano denuncia una situazione di degrado della città con diverse zone sporche o poco curate.

"Si chiamava “Un disco per l’estate”. Non saranno pochi i Legnanesi a ricordarsi la kermesse musicale televisiva che, tra gli anni Sessanta e Settanta, incoronava la canzone regina del solleone, destinata inevitabilmente a diventare il “tormentone” stagionale, inondando di note morbide e orecchiabili le spiagge del Belpaese - scrivono gli esponenti di Fratelli d'Italia - Ah, beata nostalgia!... Oggi, agli stessi Legnanesi di allora - cui nel frattempo si sono aggiunte un paio di più fresche generazioni – non rimangono che tristi, penose, immeritate note dolenti. Le note che - come un tormentone ben più lungo e fastidioso di una effimera stagione estiva – costellano l’immeritato “paesaggio” di una città sporca, trascurata, svillaneggiata da un’amministrazione che ha scelto di abbandonarla all’incuria e al degrado. Com’era bella la mia, la nostra Legnano pulita!…"

Legnano cimitero
Foto 1 di 6
Legnano cartello sporco
Foto 2 di 6
cacche piccioni cimitero
Foto 3 di 6
Legnano cartello sporco
Foto 4 di 6
Legnano ponte
Foto 5 di 6
Legnano centralina inquinamento
Foto 6 di 6

Le zone ritenute non pulite

"Così succede che, sulla scia delle partenze di questo primo scorcio d’agosto, le magagne saltino subito agli occhi. Basta fare quattro passi in centro, o nelle periferie più esterne, per avere la prova inconfutabile - conclamata e accompagnata da una spiacevole e fastidiosa sensazione – che Legnano fa letteralmente schifo. Le immagini a corredo – giusto alcuni scatti di un intero album che nostro malgrado abbiamo composto nei giorni scorsi - parlano chiaro. Ma il “tormentone” va avanti da anni, sullo spartito di una sporcizia ormai insopportabile e le “rime” di un’incuria ingiustificabile".

Il confronto con Busto Arsizio

"Cinque anni fa, prima che questa amministrazione si insediasse a Palazzo Malinverni, Legnano era pulita. Pulita e dignitosa. Come, del resto, pulita e dignitosa era la vicina Busto Arsizio, eterna “competitor” – come si dice oggi – della Città del Carroccio. Con la differenza che l’amata-odiata Busto pulita e accogliente lo è rimasta (basta farci un giro per rendersene conto), mentre Legnano è precipitata.
Augurando buone e soprattutto serene vacanze ai nostri Concittadini, ci sentiamo sommessamente di confidare ai Legnanesi che Fratelli d’Italia custodisce un piccolo grande sogno per l’estate: quello che - rientrando dalle sofferte, agognate, meritate vacanze, brevi o lunghe che siano, per chi naturalmente se le può permettere – possiamo trovare una Legnano semplicemente pulita e accogliente. La Legnano che tutti ricordiamo ma che purtroppo non è più".

