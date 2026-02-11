Il candidato sindaco per il Centrodestra si presenta

Presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra unito a Cuggiono. I rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, unitamente a componenti civiche di Cuggiono e Castelletto, più Noi Moderati, hanno individuato come candidato sindaco Riccardo Crespi, una figura legata alla comunità.

«Questa coalizione si presenta come alternativa a Cuggiono Democratica, gruppo che sta attualmente amministrando il nostro paese – ha detto il candidato sindaco – E’ una coalizione politica ma io mantengo il mio profilo di civico indipendente come lo sono stato nella mia precedente esperienza nel parlamentino locale. Sono stato in Consiglio comunale per 14 anni, dal 1998 al 2012, ricoprendo il ruolo di consigliere ma anche assessore alla Cultura e all’Urbanistica nei mandati amministrativi del sindaco Giuseppe Locati. La nostra idea di governo della città è diversa da quella degli attuali amministratori, di cui non è in discussione la serietà, impegno e integrità, ma la loro capacità di dare risposte alla comunità».