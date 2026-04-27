Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: domani non sarà a Legnano

Salta la visita elettorale di Giuseppe Conte prevista per domani, martedì 28 aprile, a Legnano.

Conte annulla la tappa elettorale a Legnano per motivi di salute

Il presidente del Movimento 5 stelle ha infatti annunciato la cancellazione di tutti gli appuntamenti pubblici più imminenti per motivi di salute. A comunicarlo è stato lo stesso Conte con un post pubblicato sulla sua pagina facebook, nel quale ha spiegato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico.

Così scrive il leader pentastellato:

«Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione».

Nel messaggio, Conte ha poi voluto rassicurare i suoi sostenitori, sottolineando che il lavoro politico del Movimento proseguirà regolarmente:

«Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i “100 spazi aperti per la democrazia” di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!».

Il leader del M5s sarebbe intervenuto a sostegno di Amadei

La tappa legnanese, a sostegno del candidato sindaco Federico Amadei, era stata annunciata nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle di Legnano. Secondo quanto previsto dal programma diffuso dal movimento locale, Conte sarebbe dovuto arrivare alle 11.20 al mercato cittadino del martedì, con ingresso da via Castello, per incontrare Amadei, i candidati della coalizione civico-progressista e i rappresentanti del Movimento 5 stelle. In agenda era previsto anche un breve punto stampa. Successivamente, alle 12.15, il presidente del M5s avrebbe dovuto raggiungere la Libreria Nuova Terra per un incontro con i cittadini.