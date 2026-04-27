Sale l’attesa a Legnano per la visita del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte in arrivo a Legnano
Il leader dei pentastellati arriverà nella giornata di domani, martedì 28 aprile, nella Città del Carroccio. L’arrivo è previsto alle ore 11:20 presso il mercato cittadino del martedì (ingresso via Castello), dove incontrerà il candidato sindaco Federico Amadei, i candidati della coalizione civico‑progressista e il Movimento 5 Stelle.
In questo contesto si terrà anche un breve punto stampa.
«La presenza di Conte è un’occasione concreta per portare attenzione sui temi della città e sul lavoro che stiamo costruendo sul territorio», dichiara il coordinatore provinciale Massimo De Rosa.
Il passaggio in libreria
Alle ore 12:15 è previsto lo spostamento presso la Libreria Nuova Terra (via Giovanni Giolitti 14), storica libreria indipendente attiva da oltre mezzo secolo, per un momento di incontro con i presenti.
La visita si inserisce nel percorso di iniziative del Movimento 5 Stelle a sostegno della coalizione civico‑progressista sul territorio.