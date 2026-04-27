L'appuntamento

Giuseppe Conte in arrivo a Legnano

Il leader del Movimento 5 Stelle è atteso domani, martedì 28 aprile, in città dove incontrerà il candidato sindaco Federico Amadei

Giuseppe Conte in arrivo a Legnano

Legnano · 27/04/2026 alle 17:00

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Sale l’attesa a Legnano per la visita del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte in arrivo a Legnano

Il leader dei pentastellati arriverà nella giornata di domani, martedì 28 aprile, nella Città del Carroccio. L’arrivo è previsto alle ore 11:20 presso il mercato cittadino del martedì (ingresso via Castello), dove incontrerà il candidato sindaco Federico Amadei, i candidati della coalizione civico‑progressista e il Movimento 5 Stelle.

In questo contesto si terrà anche un breve punto stampa.

«La presenza di Conte è un’occasione concreta per portare attenzione sui temi della città e sul lavoro che stiamo costruendo sul territorio», dichiara il coordinatore provinciale Massimo De Rosa.

Il passaggio in libreria

Alle ore 12:15 è previsto lo spostamento presso la Libreria Nuova Terra (via Giovanni Giolitti 14), storica libreria indipendente attiva da oltre mezzo secolo, per un momento di incontro con i presenti.

La visita si inserisce nel percorso di iniziative del Movimento 5 Stelle a sostegno della coalizione civico‑progressista sul territorio.

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