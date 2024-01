Giovanni Rigiroli pronto alla sfida delle elezioni di Busto Garolfo

Presentato questa mattina, sabato 13 gennaio, il candidato sindaco di Busto Garolfo Paese Amico per raccogliere l'eredità del sindaco uscente Susanna Biondi.

Busto Garolfo Paese Amico pronta al voto

La presentazione del candidato sindaco per le elezioni di Busto Garolfo si è tenuta nella Sala polivalente del Circolo San Giuseppe. La scelta è ricaduta su Giovanni Rigiroli, attuale Assessore ai Lavori Pubblici. Nato a Legnano il 28 febbraio 1966, neo pensionato, è stato operaio specializzato nei settori tessile e chimico/gomma plastica oltre che delegato sindacale.

"Dopo 10 anni di amministrazione sotto la guida di Susanna Biondi, per BGPA è un momento di svolta - commentano dalla lista - visto che l’attuale Sindaca non potrà correre per un terzo mandato. La scelta di Rigiroli è comunque stata frutto di un percorso condiviso dal Gruppo consiliare e successivamente confermata dal gruppo allargato e dai partiti politici che sostengono la lista civica".

Il bilancio di 10 anni

La presentazione del nuovo candidato Sindaco è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio del grande lavoro svolto in questi 10 anni

dall’Amministrazione comunale ‘targata’ BGPA e guidata da Biondi per due lustri, con "tanti risultati ottenuti e obiettivi centrati".

Biondi commenta così il proprio percorso e il futuro di BGPA:

“Sono stati dieci anni intensi, che ci hanno messo di fronte anche all' inimmaginabile, come la gestione dell' emergenza CoVid. Un percorso che ha richiesto un impegno costante, a tratti faticoso, ma che ci ha portato anche tante soddisfazioni. Abbiamo coerentemente realizzato il programma elettorale, ascoltando sempre i bisogni che emergevano dalla comunità di Busto Garolfo e Olcella. In tutta sincerità ritengo di aver ben speso il tempo a nostra disposizione e di consegnare, al termine del mandato amministrativo, un paese migliore. Sono onorata di aver potuto svolgere il ruolo di Sindaco e provo sincera gratitudine nei confronti dei cittadini che hanno scelto di darmi fiducia per ben due volte. Ora però é arrivato il momento di andare avanti e costruire il futuro per la nostra lista civica e, se ci sceglierà ancora, per la nostra comunità. Il gruppo ha convintamente scelto Giovanni e io sono felice e orgogliosa di essere al suo fianco. Lo sostengo con massima convinzione perché sono certa che saprà essere un Sindaco capace, competente, pronto ad ascoltare e a lavorare con dedizione, onore e massimo impegno”.

Sguardo al futuro, con ottimismo

Rigiroli è consapevole di raccogliere una “pesante eredità”, ma guarda al futuro con ottimismo perché è convinto che BGPA, qualora i cittadini lo confermino per amministrare il paese, “abbia tutte le risorse per proseguire il buon lavoro svolto in questi 10 anni”.

“Questa convinzione - spiega Rigiroli - deriva dal fatto che la quasi totalità del gruppo abbia scelto di proseguire con me questo percorso: la continuità è garantita. Al contempo, però - aggiunge il candidato Sindaco - è in atto un percorso di crescita che vedrà ‘la vecchia guardia’ arricchita da nuove figure, competenti e decise, ora pronte a dare il proprio contributo in prima linea”.

Le tappe verso il voto

Rigiroli ha le idee chiare su quanto sia necessario, e in che tempi, fare da qui a giugno, per presentarsi al meglio alle elezioni. “Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo - dice il candidato Sindaco - contiamo di presentare la nuova lista. In tempi analoghi, inaugureremo la sede del comitato elettorale, che diverrà la nostra ‘casa’ durante la campagna elettorale. Sarà un luogo vivo, dove incontreremo i cittadini, per

completare la costruzione del nostro programma elettorale, che contiamo di presentare in aprile. Nel frattempo, ci dedicheremo anche ad incontri ad hoc con le realtà associative che animano il territorio, per ascoltarne bisogni e suggerimenti”.