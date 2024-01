Delpini ai sindaci: "Non cercate il consenso ma il bene comune"

Si è riaperta ieri, giovedì 11 gennaio, dalla città del Carroccio, la visita pastorale dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Delpini nella Sala Stemmi per l'apertura della visita pastorale al Decanato di Legnano

Il Decanato di Legnano, nella Zona IV, sarà il primo visitato dall'arcivescovo nel 2024. Fino al 4 febbraio Messe in tutte le parrocchie, incontri con i sacerdoti, i giovani, i chierichetti, i nonni e i Consigli pastorali, le realtà sociali ed ecclesiali.

Un grazie a nome del territorio a monsignor Delpini: è quello formulato dal sindaco di Legnano Lorenzo Radice che ha accolto Sua Eccellenza, accompagnato dal prevosto monsignor Angelo Cairati, insieme con gli amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri comunali di Legnano, Busto Garolfo, Cerro Maggiore, Rescaldina, San Vittore Olona e Villa Cortese nella Sala Stemmi di Palazzo Malinverni.

Il "grazie" del sindaco Radice per il richiamo alla lungimiranza: "Un valore fondamentale"

Radice dichiara:

"Il mio grazie all’arcivescovo, oltre che per la Sua presenza nel nostro territorio, va per il richiamo che ha fatto a un valore fondamentale: quello della lungimiranza, ossia la capacità di fare scelte che non inseguano il consenso immediato, ma guardino realmente al bene comune con quel senso di responsabilità verso tutti i nostri cittadini che deve contraddistinguere gli amministratori pubblici. Quello della lungimiranza è un valore ancora più importante oggi, in un momento che - come ha sottolineato il Pontefice - non rappresenta un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento d’epoca. L’augurio a Sua Eccellenza è per una visita proficua a contatto con le tante eccellenze e le belle realtà espresse da questo territorio come le tante reti di associazioni. Benvenuto fra noi".