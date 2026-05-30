Futuro Nazionale: «In paese già 105 iscritti»

«Centocinque iscritti in poco più di un mese, in un comune di 14mila abitanti, sono numeri semplicemente straordinari». Francesco Binaghi e Patrizia D’Elia rivendicano con soddisfazione il primo risultato raggiunto dal Comitato costituente di Futuro Nazionale a Busto Garolfo.

Futuro Nazionale a Busto Garolfo: 105 tesserati in poco più di un mese

A comunicarlo sono gli stessi fondatori del Comitato bustese, nato ufficialmente all’inizio di maggio e già pronto a presentarsi all’Assemblea costituente nazionale in programma nel mese di giugno. Binaghi e D’Elia parlano di una risposta superiore alle aspettative da parte della cittadinanza:

«L’entusiasmo e la voglia di partecipare dei cittadini ci hanno letteralmente stupito e travolto. Non ci sono veramente parole».

Un risultato che arriva a poco più di un mese dalla nascita ufficiale del Comitato costituente Futuro Nazionale Busto Garolfo, riconosciuto dal partito e fondato proprio da D’Elia e Binaghi, che avevano scelto di aderire al progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci mantenendo al tempo stesso il proprio impegno amministrativo all’interno della lista civica Insieme per Busto.

«Dati straordinari» che per Binaghi e D’Elia sono «solo un punto di partenza»

A inizio maggio i due consiglieri avevano infatti annunciato la costituzione del Comitato locale, spiegando le ragioni dell’adesione alla nuova formazione politica e presentando l’iniziativa ai cittadini. Poche settimane più tardi, il bilancio tracciato dai promotori parla già di 105 iscritti. Per Binaghi e D’Elia, tuttavia, il traguardo raggiunto rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più ampio. «Questi dati sono solo un punto di partenza» sottolineano infatti i due esponenti politici, annunciando che la campagna di adesioni proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza del movimento sul territorio.

«Il tesseramento prosegue per un partito sempre più radicato e presente anche sul territorio» concludono i fondatori del comitato bustese, guardando già alle prossime tappe organizzative di Futuro Nazionale e all’Assemblea costituente di giugno.

Nella foto di copertina: i consiglieri bustesi Patrizia D’Elia e Francesco Binaghi insieme a Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale