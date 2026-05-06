Futuro Nazionale sbarca in paese: D’Elia e Binaghi soci fondatori

Futuro Nazionale arriva a Busto Garolfo.

Futuro Nazionale arriva a Busto Garolfo per iniziativa di Patrizia D’Elia e Francesco Binaghi

A fondare ufficialmente il Comitato costituente Futuro Nazionale Busto Garolfo, che è stato già riconosciuto dal partito, sono stati i consiglieri comunali Patrizia D’Elia e Francesco Binaghi.

D’Elia, che assume anche il ruolo di presidente del Comitato, spiega:

“Appena Vannacci ha fondato il suo movimento sono rimasta folgorata, in particolare, mi ha convinto da subito il suo messaggio forte e deciso di una destra che non è moderata, ma è fedele ai propri valori senza se e senza ma: questa è la sintesi perfetta della mia storia politica e non potevo che aderire”.

Binaghi afferma:

“La mia storia politica è sempre stata totalmente civica, ma il movimento di Vannacci mi ha subito conquistato: nella situazione attuale è assolutamente necessario prendere posizioni forti su alcuni temi che saranno decisivi per i prossimi decenni, dalla sicurezza all’energia alla questione Ucraina, e Futuro Nazionale offre soluzioni concrete e in piena sintonia con il mio pensiero su questi argomenti: aderire è la scelta giusta per costruire l’Italia del domani”.

Domenica 24 maggio appuntamento in piazza Lombardia per raccogliere le prime tessere

Domenica 24 maggio il neonato comitato sarà in piazza Lombardia per iniziare a raccogliere le prime nuove tessere. I due consiglieri spiegano:

“Sarà anche un’occasione di confronto con la cittadinanza per spiegare la nostra scelta e presentare le principali proposte di Futuro Nazionale che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone”.

La lista civica Insieme per Busto non si scioglie, e neppure il relativo gruppo consiliare

Infine, D’Elia e Binaghi precisano che l’adesione a Futuro Nazionale non comporta in alcun modo lo scioglimento della civica Insieme per Busto e del relativo gruppo consiliare:

“Insieme per Busto è sempre stato un progetto concreto e radicato sul territorio di Busto Garolfo, come si confà ad una lista civica, ma non ha mai fatto mistero dei propri valori di centrodestra. Per questo la parte amministrativa continuerà come ha fatto finora: lavorando su temi concreti per la cittadinanza bustese, che sono in buona parte gli stessi temi concreti su cui a livello nazionale ed europeo lavorano Vannacci e Futuro Nazionale: nessuna contraddizione anzi, semmai tra i diversi livelli esiste un rapporto di complementarietà”.

I due consiglieri concludono:

“Il Comitato costituente Futuro Nazionale Busto Garolfo conta attualmente già diversi iscritti, destinati ad aumentare rapidamente visto il grande interesse già manifestato da diversi cittadini per aderire alla nuova formazione politica guidata dal generale Roberto Vannacci”.

Nella foto di copertina: Patrizia D’Elia, Roberto Vannacci e Francesco Binaghi