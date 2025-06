Fratelli d'Italia Cornaredo: "Il circolo al centro"

Fratelli d’Italia di Cornaredo: il circolo al centro.

I rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni hanno eletto il nuovo direttivo per il circolo di Cornaredo.

A guidarlo in qualità di coordinatore Laura Crotti, attuale presidente del consiglio comunale. Questi i nomi del resto del direttivo: Giovanni Enrico Crotti; Vito Vatalaro; Luciano Sanavio; Valeria Katiuscia Ferrante; Marzio Fabricio Espedito Foti; Elena Zangari; Renato Laviani; Giovanni Iemmallo; Rosanna Baglioni; Perseo Ricardo Gatti; Giuliana Modesta Rovelli.

«Il nuovo circolo nasce con un obiettivo chiaro: lavorare con impegno e determinazione per il partito e per il bene del nostro amato Comune di Cornaredo, ascoltando le esigenze dei cittadini, promuovendo valori di identità, sicurezza, crescita e partecipazione - scrivono nella note di presentazione diramata dal Circolo - È ormai chiaro che il circolo rappresenta la cellula fondamentale di Fratelli d’Italia. In quest’ottica, appare doveroso, nel rispetto degli iscritti e del ruolo che essi ricoprono nella vita del partito, che ogni iniziativa volta a parlare la voce di Fratelli d’Italia in ambito comunale sia condivisa e discussa preventivamente con il Direttivo del Circolo. Va inoltre ricordato che la rappresentanza istituzionale del partito in Consiglio Comunale è frutto del percorso elettorale costruito proprio all’interno del circolo stesso. Senza il lavoro svolto al suo interno, e senza l’organizzazione delle liste elettorali da esso promosse, non sarebbero stati possibili i risultati raggiunti. Di qui l’importanza di un continuo dialogo e di una piena sinergia tra rappresentanza istituzionale e struttura territoriale del partito».