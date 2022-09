Federico Amadei esce dal gruppo consiliare del Pd e dà vita al Gruppo misto

Federico Amadei (nella foto di copertina) esce dal Partito democratico.

Ad annunciarlo, nel corso del Consiglio comunale di Legnano in corso questa sera, martedì 13 settembre 2022, è stato il presidente del parlamentino Umberto Silvestri. "Come previsto dall'articolo 22 comma 7 del regolamento del Consiglio comunale, in data odierna il consigliere Federico Amadei ha comunicato la sua decisione di uscire dal gruppo consiliare del Partito democratico - ha detto Silvestri in apertura di seduta - L'articolo 22 comma 5 del regolamento del Consiglio comunale prevede che può essere costituito un Gruppo misto composto da consiglieri receduti da diversi gruppi consiliari diversi. Quindi do atto che viene costituito il Gruppo misto con unico componente il consigliere Amadei il quale sarà anche capogruppo consiliare. Al consigliere Amadei verrà inviata la convocazione della Conferenza dei capigruppo che si terrà lunedì 19 settembre e che gli altri capigruppo hanno già ricevuto. Nel prossimo Consiglio comunale verrà inserita all'ordine del giorno la deliberazione di modifica della composizione delle Commissioni consiliari permanenti in quanto il Gruppo misto ha diritto di essere rappresentato all'interno di tutte le commissioni consiliari".

Per i primi otto mesi della Giunta Radice aveva guidato il parlamentino

Amadei, storico esponente del Partito democratico legnanese, del quale è stato a lungo consigliere e capogruppo, già membro della direzione regionale del Pd Lombardia, da ottobre 2020 all'1 luglio 2021 è stato presidente del parlamentino cittadino. Un incarico che aveva svolto con rigore e imparzialità, tanto da raccogliere apprezzamenti anche dagli esponenti della minoranza. Le sue dimissioni, per motivi personali e di salute, erano state accolte con rammarico dal partito e dal sindaco Lorenzo radice, che le aveva così commentate: "Federico, in questi primi mesi di mandato amministrativo, ha svolto con senso delle istituzioni e con un equilibrio riconosciutogli dalle stesse minoranze il ruolo di direzione dell’assemblea pubblica nonché organo di rappresentanza dei cittadini legnanesi. Sono stati mesi intensi di lavoro, come sempre accade all’insediamento di ogni amministrazione, mesi in cui si mettono a punto meccanismi fondamentali per il funzionamento dei lavori e in cui si fa la conoscenza di regole, norme e persone. In questa fase l’apporto di Federico è stato determinante".