Ex discarica, Il Campanile: "Cantalupo dove sei quando si decide il tuo futuro?"

Ex discarica di Cerro Maggiore, interviene anche il circolo culturale Il Campanile di Cantalupo.

Ex discarica, anche il Campanile contro il nuovo progetto

Non si placa la discussione intorno al nuovo progetto di conferimento materiali nell'ex discarica ossia il Polo Baraggia di Cerro Maggiore. Il progetto piace al Comune ma viene osteggiato dal rinato Comitato No Discarica, dal Partito democratico, da Alleanza Verdi e Sinistra e dalla lista di minoranza Bene Comune. Lunedì 9 giugno 2025 si è svolto, come noto, il Consiglio comunale aperto sul progetto e presente era anche il circolo culturale Il Campanile a cui il progetto non piace (a maggio, durante la tradizionale Festa dell'aria aveva ospitato lo stand del comitato".

"Cantalupo dove sei?"

Il Campanile sperava in una partecipazione maggiore da parte dei cittadini della frazione e chiama tutti a raccolta: "Lunedì si è svoto un Consiglio Comunale aperto a Cerro Maggiore, per discutere una questione che riguarda tutti noi: la discarica - afferma il circolo rivolgendosi alla comunità di Cantalupo - È stato un incontro acceso, teso, difficile. Ma soprattutto, è stato un momento cruciale per chi vive il territorio. Eppure... Cantalupo non c’era. O quasi. Pochissime presenze. Non serve essere tecnici, politici, attivisti. Basta essere cittadini e associazioni presenti e consapevoli come noi. E se anche la situazione è complessa, lo è ancora di più se rimaniamo sempre spettatori.

Come realtà culturale attiva sul territorio, non possiamo che chiederlo con affetto: Cantalupo, dove sei quando si decide il tuo futuro?".