Ex discarica, Bene Comune: "Stop al nuovo progetto, la Giunta se ne assume la responsabilità"

Ex discarica di Cerro Maggiore, la lista di minoranza Bene Comune: "Si fermi il nuovo progetto di conferimento".

Ex discarica, interviene la minoranza

"Il Consiglio Comunale aperto di lunedì 9 giugno 2025, dedicato al futuro del Polo Baraggia, ha confermato l'indisponibilità del sindaco e dell'Amministrazione a confrontarsi seriamente con i cittadini su una

questione così importante e drammatica per il nostro paese". A parlare è Bene Comune, lista di minoranza di Cerro Maggiore. Tema è quello del nuovo progetto di conferimento materiali nell'ex Polo Baraggia, progetto che ha l'ok del Comune e il no del comitato. Contro anche il Partito democratico e Alleanza verdi e sinistra. Pd che aveva anche invocato un referendum. Il fatto che il Consiglio si sia tenuto

dopo la riunione della Conferenza dei Servizi relativa al progetto che prevede il conferimento nell'ex discarica di materiali potenzialmente pericolosi è stato un gesto provocatorio e irrispettoso - prosegue la lista - La richiesta ai cittadini di presentare e protocollare proposte alternative per il recupero ambientale

dell'area, tra l'altro concedendo un tempo brevissimo (una sola settimana), si è dimostrata così una farsa. Se ci fosse stata davvero la volontà di dialogare e di modificare il progetto già presentato, la Giunta avrebbe dovuto scegliere di appoggiare con convinzione e di sviluppare le diverse proposte

alternative presentate, schierandosi a sostegno dei cittadini. Ha invece scelto di non farlo. E questo perché riaprire la discarica, nelle forme e nei modi già stabiliti con il proprietario dell'area, è una precisa volontà politica di chi ci governa, come confermato proprio dal sindaco durante il Consiglio

comunale aperto. Ne prendiamo atto, e per questo motivo non abbiamo votato la mozione, presentata all'ultimo minuto dalla maggioranza, che si limita a sottoporre all'attenzione della proprietà le proposte alternative presentate dai cittadini. Ci è sembrata una presa in giro, un tentativo di nascondere la realtà e una decisione già ampiamente presa"

"Si ritiri il progetto"

"La cosa da fare avrebbe dovuto essere, proprio in occasione del Consiglio Comunale aperto, rinunciare pubblicamente a proseguire con il

progetto di riapertura della discarica per il conferimento di nuovi materiali. Prendiamo atto che questo non è avvenuto: la giunta Berra se ne assume e se ne assumerà tutte le responsabilità" affermano da Bene Comune.