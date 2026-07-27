Ex Alma, la Lega: «Impegno mantenuto con i cittadini»

«Un altro impegno mantenuto con i cittadini». Così la Lega di Bareggio saluta l’adozione del Piano attuativo per il recupero dell’area Ex Alma.

«Un impegno mantenuto»: la Lega sull’Ex Alma

La sezione cittadina del Carroccio commenta:

«Dopo decenni di abbandono e degrado, anche l’ex Alma entra finalmente in un percorso concreto di trasformazione. Un intervento atteso da tempo immemorabile, sul quale le Amministrazioni precedenti non erano riuscite a intervenire in modo risolutivo e che oggi, invece, grazie al lavoro dell’Amministrazione guidata dal sindaco Linda Colombo, vede finalmente un iter amministrativo concreto e definito, iniziato mercoledì 22 luglio con l’adozione del piano attuativo. Come Lega di Bareggio siamo soddisfatti di questo risultato perché rappresenta esattamente ciò che abbiamo promesso ai cittadini in campagna elettorale: recuperare le aree dismesse, restituire decoro al territorio e trasformare situazioni di degrado in nuove opportunità per la comunità».

«Finalmente si interviene concretamente»

La Lega bareggese sottolinea il valore politico e amministrativo dell’operazione, rivendicando il rispetto degli impegni presi in campagna elettorale e il lavoro portato avanti dall’Amministrazione Colombo:

«Questo significa mantenere gli impegni presi. Mentre c’è chi continua a parlare, criticare e fare disinformazione, questa Amministrazione sta concretamente affrontando problemi che Bareggio si portava dietro da decenni. Aree che per lunghissimo tempo sono state veri e propri simboli di degrado e abbandono e sulle quali, finalmente, si sta intervenendo concretamente, con l’obiettivo di portare un miglioramento significativo della qualità urbana e della vivibilità del paese».

«Un altro risultato tangibile»

La sezione cittadina del Carroccio rimarca inoltre che l’intervento sull’ex Alma si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di rigenerazione urbana promosse anche a livello regionale:

«Questo percorso è inoltre pienamente coerente con le linee guida e gli indirizzi di Regione Lombardia in materia di rigenerazione urbana e territoriale, che promuovono il recupero delle aree dismesse e degradate, la riduzione del consumo di suolo e il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori. L’ex Alma è un altro risultato tangibile di questa precisa scelta amministrativa e politica: affrontare i problemi, lavorare sui progetti e portarli avanti fino alla loro realizzazione».