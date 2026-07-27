Ex Alma, via al recupero dell’area dismessa

La Giunta ha adottato il Piano attuativo: previsti verde pubblico, parcheggi e pista ciclopedonale. «Restituiremo alla comunità un’area abbandonata da decenni».

Un primo passo concreto verso la rinascita dell’area Ex Alma a Bareggio.

Adottato il Piano attuativo per il recupero dell’Ex Alma

La Giunta comunale ha adottato il Piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione «AT3 Ex Alma», aprendo il percorso amministrativo che porterà alla riqualificazione di una vasta area compresa tra le vie 25 Aprile, Diaz e Giovanni XXIII, da decenni in condizioni di degrado e abbandono.

Il sindaco Linda Colombo dichiara:

«Con l’adozione di questo Piano attuativo compiamo un primo passo concreto per restituire alla collettività un’altra grande area che per decenni è rimasta in stato di totale abbandono e alla quale nessuno era mai riuscito a mettere mano».

Dalla bonifica dell’amianto alla demolizione degli edifici

Negli anni scorsi l’Amministrazione comunale era già intervenuta con la rimozione dell’amianto nell’ambito del piano di risanamento comunale. Ora, con il nuovo Piano attuativo, si procederà alla demolizione completa degli edifici esistenti e agli ultimi passaggi di bonifica dell’area, in vista della successiva realizzazione di edifici residenziali. Accanto alle nuove costruzioni, il progetto prevede una serie di opere pubbliche e interventi di urbanizzazione a servizio della cittadinanza.

Un nuovo parco, parcheggi e una pista ciclopedonale

Il primo cittadino sottolinea:

«La rigenerazione dell’ex Alma ridarà decoro non soltanto all’area interessata, ma a tutta la zona, con benefici per l’intera comunità».

Tra le opere previste ci sono una nuova grande area verde, destinata a colmare la carenza di spazi di questo tipo nella zona, nuovi parcheggi pubblici, marciapiedi e una pista ciclopedonale collegata alla rete già esistente.

Il recupero delle aree dismesse nel programma dell’Amministrazione

L’intervento sull’ex Alma si inserisce nel più ampio percorso avviato dall’Amministrazione sulle aree dismesse.

Il sindaco spiega:

«È un punto qualificante del nostro programma amministrativo, e l’intervento sull’ex Alma si inserisce pienamente in questo processo che è iniziato con la Sapla e ora sta proseguendo con l’ex Cartiera, veri e propri ecomostri che per decenni sono stati lasciati abbandonati al loro destino».

Ora spazio alle osservazioni

Ora si apre la fase delle osservazioni. Dopo la pubblicazione, la delibera di adozione sarà depositata in segreteria comunale: gli interessati avranno 15 giorni per prenderne visione e ulteriori 15 giorni per presentare eventuali osservazioni. Al termine di questo passaggio, il Piano tornerà in Giunta per l’approvazione definitiva.